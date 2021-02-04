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رياضة

أبطال أفريقيا.. «كاف» يهنئ الأهلي بالفوز أمام الدحيل في مونديال الأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:49 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم

حرص الاتحاد الإفريقي «كاف» على تهنئة الأهلي بالفوز على الدحيل القطري، في مباراة الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة، من خلال حساب دوري أبطال إفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

 

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا التابع لـ«كاف» على «تويتر» صورة لاحتفال لاعبي الأهلي بهدف حسين الشحات، وعلق عليها قائلًا: «تهانينا لأبطال إفريقيا على الفوز الافتتاحي في كأس العالم للأندية.. المحطة المُقبلة ضد بطل أوروبا».

 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بطل إفريقيا بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة يوم الاثنين المقبل.

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