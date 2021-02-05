زيادة الرسوم والضرائب على السيارات 6 % سنويا بقانون المرور الجديد









ونص قانون المرور الجديد فى مادته الأولى على أن يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم و الضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي ، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.





على أن تزداد الرسوم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.





وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.





وفيما يلى قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور الجديد:

ملاكي (بالسعة اللترية):

- (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 - (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600 - (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000 - (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500 - (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500 - (1000) ألف جنيها عن سيارات الجمرك - (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية - (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص - (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات - (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام -(200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة - (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس - (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة - (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 - (300) ثلاث مائة جنيها عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 - (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة - (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة - (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام - (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة - (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة - (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية - (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة - (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية - (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز - (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي - (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب - (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.







وكان قد أعلن مجلس النواب عن مناقشته مشروع قانون المقدم من الحكومة الأسبوع المقبل بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.





ويأتي القانون تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.





واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.





وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.