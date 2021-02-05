مصطفى بكري: لا نريد برلمانا يسكت ويصفق.. فيديو





وتابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتمنى أن نجد استجوابات للوزراء داخل مجلس النواب، فهذه هي الحياة الديمقراطية الحقيقية داخل البرلمان.





وأضاف مصطفى بكري: لا نريد برلمانًا يسكت فقط، أو يصفق فقط.. انتهى هذا الزمن منذ فترة طويلة، إننا في برلمان يفترض أنه صوت الناس، البرلمان المدافع عن ثوابت الدولة، الذي يقف مع الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهه».





وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم عن ضرورة الرأي والرأي الآخر.

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا نحتاج إلى برلمان فاعل يصب في مصلحة المواطن، ويقف مع الوطن.