مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بعين شمس ينظم المؤتمر العلمى الدولى نهاية مارس

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس آخر شهر مارس القادم المؤتمر العلمى الدولى "الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط" وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها .
يرأس المؤتمر أ.د.هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز ، صرح بذلك أ.د.أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.
وأضاف تمراز أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالأمم المتحدة ونشاطها العالمي و رصد دورها بالشرق الأوسط وتحليل نشاطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمنطقة الشرق الأوسط.
كما يسعى المؤتمر إلى إبراز دورها تجاه اللاجئين بالشرق الأوسط و دور قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط و التأثير السياسي على الأمم المتحدة ودورها في إدارة الصراع السياسي والعسكري بالشرق الأوسط إلى جانب التطرق إلى تأثير القوى الكبرى على المنح والمساعدات بالشرق الأوسط و التأثير الخارجي على الأمم المتحدة في اتخاذ القرارات .
يستهدف المؤتمر الأكاديميين المختصين بشئون الأمم المتحدة ، السياسيين والمنشغلين بقضايا الأمم المتحدة ،المشتغلين في المجال الأمني والعسكري ، المهتمين بالدراسات الاجتماعية والثقافية و الدراسات الاقتصادية والتنمية والدراسات الدولية ورجال القضاء والقانون ، جمعيات حقوق الإنسان والعمل الدولية المهتمين بدراسات التنمية المستدامة ، الباحثين والعلماء فى المجالات المختلفة بالشرق الأوسط و رجال الإعلام والصحافة ويمكن الاشتراك فى المؤتمر لكل من الباحثيين المصريين والأجانب.
كما احتلت جامعة عين شمس المرتبة الثانية من حيث عدد الأبحاث المنشورة دوليا لباحثين مصريين في عام 2020 وفقًا لقاعدة البيانات الدولية SCOPUS بعدد 2,987 بحث دولي ، وجاءت في الترتيب بعد جامعة القاهرة والتى احتلت المرتبة الأولي بعدد5,602 بحث دولي، وفي المرتبة الثالثة المركز القومي للبحوث بعدد 2811 بحث دولي.
جدير بالذكر أنه تم نشر 32 ألف بحث دولي في المجلات الدولية لباحثين مصريين في عام 2020 وفقًا لقاعدة البيانات الدولية SCOPUS بمعدل نمو قدره 25% عن عام 2019، حيث بلغ عدد الأبحاث الدولية المنشورة عام 2019 لمصريين 25725 بحث.
وقد بلغ معامل تأثير الاستشهاد والذي يقيس جودة البحوث 1.32 وهو أعلى من المعدل العالمي، حيث يبلغ (المعدل العالمي1).
وذلك وفقا لما نشره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.