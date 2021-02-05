مصطفى شوقي: بكيت بعد أغنية ملطشة القلوب.. فيديو

قال المطرب مصطفى شوقي، إن أغنية ملطشة القلوب لها فضل علي، معقبا "وش الخير عليا".





وأضاف "شوقي"، خلال استضافته عبر فضائية "الحياة"،: «أنا بكيت بعد أغنية ملطشة القلوب»، متابعا: «بعد الأغنية ما نزلت بأسبوع، ولقيت ربنا كرمني بشكل رهيب في توقيت قليل بكيت بشكل غريب.. وأنا جامد جدا مش بعيط بسهولة.. العياط بالنسبالي بعيد».





وأشار: «لما قولت للمنتج نصر محروس ، قال لي دي دموع الفرحة»، موضحا: "المنتج نصر محروس لمح أغنية ملطشة القلوب في البداية"، متابعا: "سمعت الأغنية أكتر من مرة علشان أفهمها.. كنت مستغربها في الأول".



