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توك شو

مصطفى شوقي: بكيت بعد أغنية ملطشة القلوب.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:01 ص
المطرب مصطفى شوقي
المطرب مصطفى شوقي
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محمد القاضي
قال المطرب مصطفى شوقي، إن أغنية ملطشة القلوب لها فضل علي، معقبا "وش الخير عليا".

وأضاف "شوقي"، خلال استضافته عبر فضائية "الحياة"،: «أنا بكيت بعد أغنية ملطشة القلوب»، متابعا: «بعد الأغنية ما نزلت بأسبوع، ولقيت ربنا كرمني بشكل رهيب في توقيت قليل بكيت بشكل غريب.. وأنا جامد جدا مش بعيط بسهولة.. العياط بالنسبالي بعيد».

وأشار: «لما قولت للمنتج نصر محروس ، قال لي دي دموع الفرحة»، موضحا: "المنتج نصر محروس لمح أغنية ملطشة القلوب في البداية"، متابعا: "سمعت الأغنية أكتر من مرة علشان أفهمها.. كنت مستغربها في الأول".

وأوضح إن المنتج نصر محروس هو أهم خطوة في حياته، موضحا: "تشرفت بعمل بعض الألحان مع أمير محروس، الأخ الأصغر للمنتج نصر محروس.. وتعاونت مع المنتج نصر محروس عن طريق أخيه الأصغر".
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