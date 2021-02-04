فيفا: الأهلي يمضي قدما.. ملوك إفريقيا يتأهلون لنصف نهائي المونديال

أشاد حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على‏ الدحيل القطري، بهدف نظيف، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة ‏لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.‏





وعلق حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية في «فيسبوك» على مباراة الأهلي والدحيل قائلا: ‏«تأهل ملوك إفريقيا إلى نصف نهائي مونديال الأندية، للمرة الأولى منذ عام 2012، بعد ‏تغلبه على الدحيل القطري».‏





وأضاف: «الأهلي يمضي قدمًا.. أبطال الثلاثية يطيحون بنادي الدحيل خارج البطولة، في ‏المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، حيث سيواجه بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير في ‏رحلة الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية».‏