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منوعات

لتنهي أزمتها.. شابة تقوم برسم وشم على يدها لسبب غريب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت شابة إلى التنمر طيلة حياتها بسبب عدم معرفتها التفريق بين الاتجاهات الأيمن و الأيسر ، فقد كان اصدقائخا يستغلون عدم معرفتها التفريق في الاتجاهات في جعلها مادة للسخرية في أحاديثهم . 

وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن شابة استرالية قالت انها تعرضت للتنمر من عدد كبير من حولها بسبب عدم قدرته التفريق بين الاتجاه الايمن و الايسر . 

قامت الفتاة برسم وشم على أحد ذراعيها حتى تكون علامة مميزة لها للتفريق في الاتجاهات بين الايمن و الايسر، و منذ أن قامت بتلك الحركة أصبحت قادرة على التمييز . 

قالت الفتاة إنه بالرغم من أن الفكرة تبدو غريبة، إلا أنها ساهمت في تحسين حالتها النفسية و زادت من ثقتها في نفسها لأنها لا تتعرض للتنمر بعد من أصدقائها و أقاربها  و المحيطين بها . 
لتنهي أزمتها.. شابة تقوم برسم وشم على يدها لسبب غريب
لتنهي أزمتها.. شابة تقوم برسم وشم على يدها لسبب غريب
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