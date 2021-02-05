لتنهي أزمتها.. شابة تقوم برسم وشم على يدها لسبب غريب

تعرضت شابة إلى التنمر طيلة حياتها بسبب عدم معرفتها التفريق بين الاتجاهات الأيمن و الأيسر ، فقد كان اصدقائخا يستغلون عدم معرفتها التفريق في الاتجاهات في جعلها مادة للسخرية في أحاديثهم .





وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن شابة استرالية قالت انها تعرضت للتنمر من عدد كبير من حولها بسبب عدم قدرته التفريق بين الاتجاه الايمن و الايسر .





قامت الفتاة برسم وشم على أحد ذراعيها حتى تكون علامة مميزة لها للتفريق في الاتجاهات بين الايمن و الايسر، و منذ أن قامت بتلك الحركة أصبحت قادرة على التمييز .





قالت الفتاة إنه بالرغم من أن الفكرة تبدو غريبة، إلا أنها ساهمت في تحسين حالتها النفسية و زادت من ثقتها في نفسها لأنها لا تتعرض للتنمر بعد من أصدقائها و أقاربها و المحيطين بها .