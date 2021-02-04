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رياضة

الأهلي يتخطى ريال مدريد في عدد مباريات المونديال

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:56 م
الاهلي
الاهلي
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عبدالله هشام
نجح اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية متخطيا نادي ريال مدريد في عدد المباريات التي خاضها في البطولة، بعدما وصل إلى المباراة رقم 13، مقابل 12 مباراة لريال مدريد.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد تغلبه على الدحيل القطري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في إطار الدور ربع النهائي للبطولة.

وتحمل مباراة اليوم رقم 13 لبطل إفريقيا وممثلها التاريخي في مونديال الأندية برصيد 6 مشاركات، ليتمكن من تخطي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الذي توقف عدد مبارياته عند 12 مباراة.

لتمنح مباراة اليوم رقمًا مميزًا في تاريخ مشاركات الأهلي في المونديال، بعدما أصبح ثاني أكثر نادٍ في العالم ظهورًا في بطولة كأس العالم للأندية بعد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد 15 مباراة.

وباتت معادلة الأهلي رقم أوكلاند مسألة وقت لا أكثر، عندما يلتقي فريق بايرن ميونيخ مساء الاثنين المقبل في إطار الدور نصف النهائي للبطولة، وأيا كانت نتيجة المباراة فسيخوض الأهلي مباراته رقم 15 سواء في نهائي كأس العالم أو مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد بحلول الدقيقة 30 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشلت محاولات صلاح زكريا حارس الدحيل في إبعادها، وهو الهدف الذي منح الأهلي بطاقة التأهل للمربع الذهبي للبطولة عن جدارة.
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