42 مشروعا في 14 محافظة.. القطامي: مصر عازمة على إنهاء العشوائيات

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن مصر عازمة، القضاء تماما على المساكن والمناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مناطق حضارية وآدمية وتوفير كل الخدمات لهم.





واشار القطامي خلال تصريحات له اليوم، إلى أن اعلان الدولة عبر المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات ان هناك تخطيط لتنفيذ نحو 42 مشروعا على غرار الأسمرات في 14 محافظة، وهو ما يؤكد أن هناك اصرارا ورؤية واضحة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي لانهاء العشوائيات والقضاء على مواطن الجريمة فيها والدفع بكل سكان مصر للعيش والحياة الكريمة.





واكد عضو مجلس النواب ان صندوق تطوير العشوائيات قد بدأ في بناء آلاف الوحدات في كل من حلايب وشلاتين والوادي الجديد ومرسى مطروح وجنوب سيناء بالاضافة إلى تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية في العبور والسلام.



