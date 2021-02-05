إدريس: البعد الأفريقي سيكون محور ارتكاز أساسي لمصر خلال رئاسة لجنة بناء السلام

قال السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، إن لجنة بناء السلام يجب أن تكون جسرا في بناء التحالفات والمشاركات معلا أطراف عديدة، معقبا: الدور الاستشاري للجنة يعد أمر هام للغاية.



وأكمل: دور مصر يعزيز المشاركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ويعطيها زخم إضافي، بالإضافة إلى إمكانية تواصل اللجنة مع الأطراف المتداخلة في الصراعات وهذا يوضح دور اللجنة وأهميتها.



وأضاف "إدريس" خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مصر ساهمت في تطوير مفهوم المشاركة المرنة في اللجان، معقبا: مصر تعطي أولوية لتوفير تمويل مستدام ومناسب لبناء السلام.



وأوضح هناك تعامل قائم فيما يتعلق ببعض الدول الأفريقية، كما أن هناك توجه إلى إضافة مساحة تعاون مع دوا أخرى في القارة الأفريقية، مشددا على أن البعد الأفريقي سيكون محور ارتكاز أساسي لمصر خلال رئاسة لجنة بناء السلام.