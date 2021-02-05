ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل يصعد للمركز الثالث عالميا.. الأهلي أكبر الأندية العربية والإفريقية فوزا في مونديال العالم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبوعلم
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة. 

 ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات. ونجح الأهلي في تخطي العديد من الفرق الكبرى في مقدمتها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان وريفر بلات الأرجنتيني، وفاسكو داجاما البرازيلي. 

 وبات الأهلي أكثر الفرق العربية والإفريقية تحقيقًا للانتصارات متفوقًا على الجميع ومتخطيًا الرجاء المغربي صاحب الانتصارات الثلاثة. 

 وأصبح الأهلي أيضًا أكثر الفرق الإفريقية والعربية ظهورًا في الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما سجل حضوره في المربع الذهبي للمونديال في 3 مناسبات أعوام: 2006-2012-2020.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية مساء الاثنين المقبل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كأس العالم للأندية 2020.. كل ما تريد معرفته عن موقف الأهلي ومباراياته

6 أرقام وإحصائيات قبل انطلاق كأس العالم للأندية

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه بايرن ميونخ حال فوزه على الدحيل

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ حال فوز بطل أفريقيا على الدحيل

بعد إجراء القرعة اليوم.. بايرن ميونيخ منافس محتمل في طريق الأهلي بمونديال الأندية

تعرف على تاريخ مشاركات الأهلي في مونديال العالم للأندية

ترشيحاتنا

أيمن عبد العزيز: ضربت ناشئ الزمالك بسبب نزوله التدريبات بالكمامة

عمر ربيع لـ رضا عبد العال: أنت شغلتك الكلام وبقيت "آفيه ماسخ"

مجلس الأمن الدولي يطالب بالإفراج عن زعيمة ميانمار سو تشي

"لا ناقة لي فيها ولا جمل".. حكاية مثل يقوله العرب

لتنهي أزمتها.. شابة تقوم برسم وشم على يدها لسبب غريب

منذ 44 عاما .. عندما نجح الأهلي في تحقيق الفوز على بايرن ميونخ بهدفين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها