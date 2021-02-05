سكان نزلة السمان في الهرم يشكون إهمال الوحدة الصحية

معاناة يومية يعيشها سكان بمنطقة نزلة السمان فى الهرم، بمحافظة الجيزة ، بسبب الإهمال الذي ضرب الوحدة الصحية على مدار سنوات عديدة ، على الرغم من شكاوى الأهالي التي لا تنقطع بسبب نقص الأطباء والممرضين، ونقص الأدوات الجراحية والأمصال والأدوية اللازمة لعلاج المرضى.





ويقول المواطن كريم أبو ستيت فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس": الوحدة الصحية ليس بها غير تطعيم الأطفال ولخدمات تنظيم الأسرة فقط، مفيش أنابيب أكسجين، لا يوجد غسيل كلوي ولا تعمل على مدار اليوم، ولا يوجد بها دكتور مقيم مثلها مثل باقي الوحدات الصحية".





وأضاف : أن الوحدة بها طبيب واحد فقط لا يتواجد إلا في الفترة الصباحية، وتغلق خلال الفترة المسائية، ما يعرض حياة كثير من المرضى للخطر خاصة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى إسعافات أولية ، مطالب بوجود مركز طبي بالوحدة، شامل عيادات متخصصة "أسنان - عظام - مسالك بولية - أطفال"، وفتح المركز على مدار اليوم لخدمة الأهالي والأجانب الذين يأتون لزيارة الأهرامات.









وناشد المسئولين التدخل لمراقبة الوحدة الصحية وتوفير بها الطاقم الطبي اللازم لعلاج المواطنين المرضى فى كل الأوقات، لأن المرض لا يعرف توقيتا محددا.









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