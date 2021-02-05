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بين الناس

سكان نزلة السمان في الهرم يشكون إهمال الوحدة الصحية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
معاناة يومية يعيشها سكان بمنطقة نزلة السمان فى الهرم، بمحافظة الجيزة ، بسبب الإهمال الذي ضرب الوحدة الصحية على مدار سنوات عديدة ، على الرغم من شكاوى الأهالي التي لا تنقطع بسبب نقص الأطباء والممرضين، ونقص الأدوات الجراحية والأمصال والأدوية اللازمة لعلاج المرضى.

ويقول المواطن كريم أبو ستيت فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس": الوحدة الصحية ليس بها غير تطعيم الأطفال ولخدمات تنظيم الأسرة فقط، مفيش أنابيب أكسجين، لا يوجد غسيل كلوي ولا تعمل على مدار اليوم، ولا يوجد بها دكتور مقيم مثلها مثل باقي الوحدات الصحية".

وأضاف : أن الوحدة بها طبيب واحد فقط لا يتواجد إلا في الفترة الصباحية، وتغلق خلال الفترة المسائية، ما يعرض حياة كثير من المرضى للخطر خاصة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى إسعافات أولية ، مطالب بوجود مركز طبي بالوحدة،  شامل عيادات متخصصة "أسنان - عظام - مسالك بولية - أطفال"، وفتح المركز على مدار اليوم لخدمة الأهالي والأجانب الذين يأتون لزيارة الأهرامات.


وناشد المسئولين التدخل لمراقبة الوحدة الصحية وتوفير بها الطاقم الطبي اللازم لعلاج المواطنين المرضى فى كل الأوقات، لأن المرض لا يعرف توقيتا محددا.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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