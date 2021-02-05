ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الأسباب والعلاج المناسب لحب الشباب عند البالغين

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
 لا يوجد شيء مخيب للآمال أكثر من الانتظار حتى العشرينات من العمر للحصول على بشرة نقية أخيرًا ثم تعلم بالطريقة الصعبة التي لا تنتهي بها الاختراقات السيئة بالضرورة عندما تنتهي سنوات المراهقة. من الصعب التعامل مع حب الشباب عند البالغين "، هكذا علقت الدكتورة جوشيا سارين ، طبيبة الأمراض الجلدية ، مؤخرًا على إحدى منشوراتها على Instagram.

وأضافت: "التعامل مع حب الشباب عند البالغين أمر صعب. ولكنه يساعد أيضًا في الوصول إلى جذر المشكلة. بعبارة أخرى ، لعلاج حب الشباب عند البالغين حقًا ، قد تحتاج إلى فهم أسبابه في المقام الأول ".

لمساعدتك على فهم أفضل ، فهي تشارك الأسباب السبعة الأكثر شيوعًا لحب الشباب عند البالغين وتساعد أيضًا في إيجاد الحلول الصحيحة.

وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية ، يمكن أن تؤدي زيادة هرمون البروجسترون إلى زيادة إنتاج زيت الجلد. وبالمثل ، يمكن للهرمونات الذكرية أو الأندروجينات أن تزيد من إنتاج الزهم ، وبالتالي حب الشباب عند البالغين.

ضغط عصبى

الإجهاد يمكن أن يجعل الأمور أسوأ ويؤثر على الجسم بطرق سلبية مختلفة. قال الدكتور سارين: "نحن نعلم أن الإجهاد المزمن يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في مشاكل الجلد مثل حب الشباب ، ويُشتبه بشدة أن هرمون الكورتيزول ربما يكون مسؤولًا عن الارتباط."


التلوث

أوضح الدكتور سارين أن "وجود الأوساخ والأوساخ الزائدة على وجهك يمكن أن يزيد من فرص انسداد المسام". لذلك تأكد من تنظيف وجهك أو ممارسة التطهير المزدوج في كل مرة تعود فيها إلى المنزل من الخارج.

استخدام المنتجات الخاطئة

إذا كان لديك نوع بشرة دهنية أو مختلطة ، فاستخدم دائمًا المنتجات التي تحتوي على علامات أو مذكورة مثل خالية من الزيت أو غير كوميدوغينية أو مائية.

أطعمة معينة

غالبًا ما تؤدي الأطعمة الغنية والدهنية والسريعة أو منتجات الألبان والاستهلاك الزائد للدقيق إلى تشققات الجلد. المفتاح ، إذن ، هو مراقبة وتقليل الأطعمة التي تؤدي إلى تشققات الجلد بعد الاستهلاك. إذا استطعت ، اقطعها.

تطهير المتكرر

قال الدكتور سارين: "يجب على معظمنا التطهير مرتين في اليوم بمنظف لطيف". ومع ذلك ، إذا كنت تطهر وجهك أكثر من ذلك ، فإن بشرتك ستنتج المزيد من الزيت لتعويض الجفاف الناتج عن التطهير. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اشتعال بشرتك ، مما يؤدي بدوره إلى ظهور حب الشباب.

حالات طبيه 

أوضح الدكتور سارين أن الحالات الطبية مثل متلازمة تكيس المبايض يمكن أن تقلب هرموناتك. ليس ذلك فحسب ، أضافت "مكملات فيتامين ب 12 والمنشطات والليثيوم وما إلى ذلك أيضًا يمكن أن تزيد من حب الشباب"
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون زيارة طبيب.. 5 نصائح مهمة لعلاج حب الشباب

فوائد زيت الزيتون للوجه

طريقة علاج حب الشباب .. وحل للتخلص منها في يوم واحد

بخطوات بسيطة.. اعرفي إزاي تتخلصي من حب الشباب نهائيا

6 علاجات منزلية للبشرة الدهنية.. الشوفان والطماطم أبرزها

وصفة لمنع نمو الشعر في الوجه

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. يوسف الشريف يحتفل بفوز النادي الأهلي.. حقيقة تقديم جزء ثالث من عروس بيروت

يوسف الشريف يهنئ النادي الأهلي على الفوز فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

تابع أسياد أفريقيا.. أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ المعز على.. شاهد

غدا.. قطع المياه عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة لمدة 8 ساعات

أكثر الأدعية استجابة في فجر الجمعة

الكونجرس يطرد أحد نوابه لترويجه نظريات المؤامرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها