الأسباب والعلاج المناسب لحب الشباب عند البالغين

لا يوجد شيء مخيب للآمال أكثر من الانتظار حتى العشرينات من العمر للحصول على بشرة نقية أخيرًا ثم تعلم بالطريقة الصعبة التي لا تنتهي بها الاختراقات السيئة بالضرورة عندما تنتهي سنوات المراهقة. من الصعب التعامل مع حب الشباب عند البالغين "، هكذا علقت الدكتورة جوشيا سارين ، طبيبة الأمراض الجلدية ، مؤخرًا على إحدى منشوراتها على Instagram.





وأضافت: "التعامل مع حب الشباب عند البالغين أمر صعب. ولكنه يساعد أيضًا في الوصول إلى جذر المشكلة. بعبارة أخرى ، لعلاج حب الشباب عند البالغين حقًا ، قد تحتاج إلى فهم أسبابه في المقام الأول ".





لمساعدتك على فهم أفضل ، فهي تشارك الأسباب السبعة الأكثر شيوعًا لحب الشباب عند البالغين وتساعد أيضًا في إيجاد الحلول الصحيحة.





وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية ، يمكن أن تؤدي زيادة هرمون البروجسترون إلى زيادة إنتاج زيت الجلد. وبالمثل ، يمكن للهرمونات الذكرية أو الأندروجينات أن تزيد من إنتاج الزهم ، وبالتالي حب الشباب عند البالغين.

ضغط عصبى

الإجهاد يمكن أن يجعل الأمور أسوأ ويؤثر على الجسم بطرق سلبية مختلفة. قال الدكتور سارين: "نحن نعلم أن الإجهاد المزمن يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في مشاكل الجلد مثل حب الشباب ، ويُشتبه بشدة أن هرمون الكورتيزول ربما يكون مسؤولًا عن الارتباط."









التلوث

أوضح الدكتور سارين أن "وجود الأوساخ والأوساخ الزائدة على وجهك يمكن أن يزيد من فرص انسداد المسام". لذلك تأكد من تنظيف وجهك أو ممارسة التطهير المزدوج في كل مرة تعود فيها إلى المنزل من الخارج.

استخدام المنتجات الخاطئة

إذا كان لديك نوع بشرة دهنية أو مختلطة ، فاستخدم دائمًا المنتجات التي تحتوي على علامات أو مذكورة مثل خالية من الزيت أو غير كوميدوغينية أو مائية.

أطعمة معينة

غالبًا ما تؤدي الأطعمة الغنية والدهنية والسريعة أو منتجات الألبان والاستهلاك الزائد للدقيق إلى تشققات الجلد. المفتاح ، إذن ، هو مراقبة وتقليل الأطعمة التي تؤدي إلى تشققات الجلد بعد الاستهلاك. إذا استطعت ، اقطعها.



