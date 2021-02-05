أم كلثوم مخلدة بأغانيها.. طارق الشناوي: الأبجدية عجزت عن التعبير عنها.. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الأبجدية عاجزة عن إيجاد كلمة تعبر عن كوكب الشرق أم كلثوم.





وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «بدأنا نصور أم كلثوم سنة 1960 مع وجود التليفزيون، قبل هذا التوقيت كانت أم كلثوم مرئية مش موجودة».





وأشار: «أم كلثوم مكنتش ممثلة هائلة لكنها كانت مقبولة»، متابعا: «أم كلثوم أصبحت مخلدة بأغاينها»، موضحا: "أكثر لقب أطلقه الوجدان الشعبي علي أم كلثوم وهو الست، كان فعلا يعبر عنها هو لقب الست».





وأوضح: «كلمة ست تساوي أم كلثوم.. وهذا التعبير الحقيقي والعميق اللي استطاعت الثقافة الشعبية أنها تطبقه علي كوكب الشرق»، متابعا: «أم كلثوم فلاحة وتعتز بكونها فلاحة، وفقيرة وتعتز بكونها فقيرة، وشيخة بالمعني الحرفي لكلمة شيخة، وتحفظ القرآن».





وحل الناقد الفني طارق الشناوي، ضيفا على الإعلامية "لبني عسل"، ببرنامج "سهرة خاصة"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، بمناسبة الذكرى ال46 على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.



