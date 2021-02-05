عادل الفار يكشف تطورات حالته الصحية.. فيديو

كشف الفنان عادل الفار عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج بعد الأزمة الصحية التى ألمت به فى الأيام الماضية، حيث تعرض إلى غيبوبة كبدية.





قال الفنان عادل الفار، إنه بصحة جيدة، مؤكدًا أنه يسير على العلاج بانتظام، وطالب من المواطنين الدعاء له بالشفاء.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين يتواصل معه بشكل مستمر.





ولفت إلى أن الفنان أشرف زكى، يقدم له أى طلب، مؤكدًا : " بيدينى الفلوس اللى عايزها و أى حاجة بكلمه بينفذهالي".





وأشار إلى أن الفنان حلمى بكر من الشخصيات الجميلة، مؤكدًا " حلمى بكر بيبكى لما بيسمع حاجة حلوة".