استعدادات تامة بمركز إطسا بالفيوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وأشار رئيس المركز بالتنبيه على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء حال سقوط الأمطار أو ارتفاع نسبة الرياح حفاظا على أرواح اامواطنين.

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رفع آثار الأمطار وتوابع ظروف الطقس السيئ أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه بسرعة رفع أي تراكمات للمياه، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع موجة الأمطار والطقس السيئ.





وشدد المحافظ على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة المياة والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال.





وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتًا أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهًا بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل العقبات لهم.



