استعدادات تامة بمركز إطسا بالفيوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية

قام المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمدينة اطسا وبتواجد معدات الكسح والشفط والمعدات الثقيلة وتلقي أي شكاوى تنتج عن سوء الأحوال الجوية بدائرة المركز.
تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بشأن اتخاذ كافة التدابير لمواجهة أي تغيرات تنتج عن سوء الاحوال الجويه.
كما أكد رئيس المركز على جميع رؤساء الوحدات المحلية بدائرة المركز تشغيل غرف عمليات بالوحدات المحليه لتلقي أي شكاوى من المواطنين وكذلك سرعة تواجد معدات الكسح والشفط والمعدات الثقيلة أمام مقرات الوحدات المحلية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وأشار رئيس المركز بالتنبيه على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء حال سقوط الأمطار أو ارتفاع نسبة الرياح حفاظا على أرواح اامواطنين.
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رفع آثار الأمطار وتوابع ظروف الطقس السيئ أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه بسرعة رفع أي تراكمات للمياه، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع موجة الأمطار والطقس السيئ.
وشدد المحافظ على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة المياة والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتًا أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهًا بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل العقبات لهم.