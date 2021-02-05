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محافظات

استعدادات تامة بمركز إطسا بالفيوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:23 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قام المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمدينة اطسا وبتواجد معدات الكسح والشفط والمعدات الثقيلة وتلقي أي شكاوى تنتج عن سوء الأحوال الجوية بدائرة المركز.

تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بشأن اتخاذ كافة التدابير لمواجهة أي تغيرات تنتج عن سوء الاحوال الجويه.

كما أكد رئيس المركز على جميع رؤساء الوحدات المحلية بدائرة المركز تشغيل غرف عمليات بالوحدات المحليه لتلقي أي شكاوى من المواطنين وكذلك سرعة تواجد معدات الكسح والشفط والمعدات الثقيلة أمام مقرات الوحدات المحلية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار رئيس المركز بالتنبيه على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء حال سقوط الأمطار أو ارتفاع نسبة الرياح حفاظا على أرواح اامواطنين.





تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رفع آثار الأمطار وتوابع ظروف الطقس السيئ أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه بسرعة رفع أي تراكمات للمياه، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع موجة الأمطار والطقس السيئ.

وشدد المحافظ على التنسيق الدائم بين مسئولي شركة المياة والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أية أعطال.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها، لافتًا أن المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهًا بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل العقبات لهم.




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