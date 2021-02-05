هذا الفنان يعطيني أموالا.. عادل الفار يطمئن جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية.. فيديو

قام الفنان عادل الفار بغناء أغنية بعنوان " أنا فار مفصح وبحب الديمقراطية".





وكشف الفار عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج بعد الأزمة الصحية التى ألمت به فى الأيام الماضية، حيث تعرض إلى غيبوبة كبدية.





وقال إنه بصحة جيدة، مؤكدًا أنه يسير على العلاج بإنتظام، وطالب من المواطنين بالدعاء له بالشفاء.





وأضاف عادل الفار، خلال مداخلة هاتفية، أن الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين يتواصل معه بشكل مستمر.





ولفت إلى أن الفنان أشرف زكى، يقدم له أى طلبة، مؤكدًا : " بيدينى الفلوس اللى عايزها و أى حاجة بكلمه بينفذهالي".





وأشار إلى أن الفنان حلمى بكر من الشخصيات الجميلة، مؤكدًا " حلمى بكر بيبكى لما بيسمع حاجة حلوة".



