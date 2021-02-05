فوائد الخروج تحت المطر

يخاف البعض من الخروج من المنزل والسير تحت المطر تجنبا للاصابة بنزلات البرد ، ولكن مالايعلمه كثيرون أن هناك العديد من الفوائد الصحية للخروج تحت المطر والتى نعرضها لكم وفقا لما جاء في موقع " seattlepi " .





1. الهواء أكثر نقاء.





أكدت مصادر متعددة أن الهواء أصبح أنظف بعد هطول الأمطار الغزيرة، والسبب في ذلك أنه "عندما تتساقط قطرات المطر في الغلاف الجوي ، فإنها تمتلك القدرة على جذب مئات الجزيئات من الملوثات مثل الوبر والسخام والكبريتات والبكتيريا قبل أن تصل إلى الأرض .





بالنسبة للأشخاص الذين يميلون إلى الحساسية ، فإن الذهاب للركض أثناء أو بعد العاصفة المطيرة سيكون مفيدًا للغاية ويؤدي إلى أقل مخاطر السعال والعطس التي تسببها ملوثات الهواء.





2. تبني المزيد من العضلات وتحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء التمارين في المطر.





المزيد من مقاومة الأرض ، مثل تلك أثناء المواقف الممطرة أو الموحلة ، تجعلك تبذل المزيد من الجهد لمواصلة خطوتك. تمامًا كما يوفر العمل على الشاطئ مقاومة الرمال ، يمكن قول الشيء نفسه عن الأسفلت الرطب أو الطين السائب في الحقل "عندما تمشي على سطح موحل أو خشن ، فإنك تستخدم المزيد من العضلات لتحريك ساقيك وقدميك" . يؤدي استخدام المزيد من العضلات إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وتمرين أكثر كفاءة





3. المواد الكيميائية المنبعثة من المطر تعمل على تخفيف التوتر.





عندما يحدث المطر ، يتسبب في إطلاق التربة والنباتات مادة كيميائية تسمى بتريكور، وتتكون هذه الرائحة من الزيوت النباتية ومركبات البكتيريا وانقسام المواد الكيميائية في الغلاف الجوي لتكوين الأوزون، هذه المادة الكيميائية مسؤولة عن "رائحة المطر" ويمكن أن تساعد بعض الناس على الشعور بالهدوء والراحة ، خاصةً عند المشاركة مع صوت هطول الأمطار.





4. الجري تحت المطر يمكن أن يزيد من أدائك ويزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك .





وجدت دراسة أجرتها جامعة نيهون فوكوشي في عام 2013 أن الطلب على الطاقة يزداد في الظروف الباردة .