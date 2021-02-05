ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد الخروج تحت المطر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:30 ص
فوائد الخروج تحت
فوائد الخروج تحت المطر
Advertisements
اسماء محمد
يخاف البعض من الخروج من المنزل والسير تحت المطر تجنبا للاصابة بنزلات البرد ، ولكن مالايعلمه كثيرون أن هناك العديد من الفوائد الصحية للخروج تحت المطر والتى نعرضها لكم وفقا لما جاء في موقع " seattlepi " . 

1. الهواء أكثر نقاء.

أكدت مصادر متعددة أن الهواء أصبح أنظف بعد هطول الأمطار الغزيرة، والسبب في ذلك أنه "عندما تتساقط قطرات المطر في الغلاف الجوي ، فإنها تمتلك القدرة على جذب مئات الجزيئات من الملوثات مثل الوبر والسخام والكبريتات والبكتيريا قبل أن تصل إلى الأرض .

بالنسبة للأشخاص الذين يميلون إلى الحساسية ، فإن الذهاب للركض أثناء أو بعد العاصفة المطيرة سيكون مفيدًا للغاية ويؤدي إلى أقل مخاطر السعال والعطس التي تسببها ملوثات الهواء.

2. تبني المزيد من العضلات وتحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء التمارين في المطر.

المزيد من مقاومة الأرض ، مثل تلك أثناء المواقف الممطرة أو الموحلة ، تجعلك تبذل المزيد من الجهد لمواصلة خطوتك. تمامًا كما يوفر العمل على الشاطئ مقاومة الرمال ، يمكن قول الشيء نفسه عن الأسفلت الرطب أو الطين السائب في الحقل "عندما تمشي على سطح موحل أو خشن ، فإنك تستخدم المزيد من العضلات لتحريك ساقيك وقدميك" . يؤدي استخدام المزيد من العضلات إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وتمرين أكثر كفاءة

3. المواد الكيميائية المنبعثة من المطر تعمل على تخفيف التوتر. 

عندما يحدث المطر ، يتسبب في إطلاق التربة والنباتات مادة كيميائية تسمى بتريكور، وتتكون هذه الرائحة من الزيوت النباتية ومركبات البكتيريا وانقسام المواد الكيميائية في الغلاف الجوي لتكوين الأوزون، هذه المادة الكيميائية مسؤولة عن "رائحة المطر" ويمكن أن تساعد بعض الناس على الشعور بالهدوء والراحة ، خاصةً عند المشاركة مع صوت هطول الأمطار. 

4. الجري تحت المطر يمكن أن يزيد من أدائك ويزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك .

وجدت دراسة أجرتها جامعة نيهون فوكوشي في عام 2013 أن الطلب على الطاقة يزداد في الظروف الباردة .
 عند القيام بأي نوع من التمارين ، تميل درجة حرارة جسمك إلى الارتفاع إذا كنت تمارس التمارين في درجات حرارة منخفضة ، فإن البيئة تساعد في تبريد جسمك والحفاظ على درجة حرارة أكثر استقرارًا. يتيح لك ذلك العمل بجدية أكبر لفترة أطول نظرًا لتقليل مخاطر ارتفاع درجة الحرارة، "إذا كان المطر باردًا بدرجة كافية بحيث يعمل جسمك ليبقى دافئًا ، ينتهي بك الأمر بزيادة معدل الأيض لديك بعد فترة من التكيف ، وبالتالي حرق المزيد من الدهون أثناء التمرين" ، وإذا كانت درجة الحرارة منخفضة للغاية وكان على جسمك أن يعمل بجهد كبير للتدفئة ، فهذا هو الوقت الذي سيبدأ فيه أداؤك بالتدهور .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد الاستحمام بالماء البارد في الشتاء

ماذا يحدث للجسم عند الجري في الشتاء؟.. مجلة العلوم الرياضية والصحية تكشف أبرز فوائده

باستخدام وزن الجسم.. تمارين صباحية سهلة لتقوية العضلات

ماذا يحدث للجسم في الشتاء؟ .. 7 تغييرات مذهلة

بدون دايت ورياضة.. 6 خطوات تخلصك من الوزن الزائد

فوائد الجري في الشتاء

ترشيحاتنا

أنت بره.. رد قاسي من شوبير على تصريحات نجم الدحيل القطري

سعد سمير يتصدر تويتر بعد احتفاله بفوز الأهلي على الدحيل

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. الملاحة مضطربة والأمطار غزيرة

دينا فؤاد تحتفل بفوز الأهلي على الدحيل

فيديوجراف.. أشهر زيجات الوسط الفني التي لم تدم طويلا

حجمك تشوفه في التليفزيون.. حسام غالي يفتح النار على قائد الدحيل عقب تصريحاته المسيئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

فوائد الخروج تحت المطر

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش