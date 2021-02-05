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بولس جرجس: الإمام الطيب والبابا فرنسيس ناضجان وخدما وثيقة "الأخوة الإنسانية"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:39 ص
بولس جرس، الامين
بولس جرس، الامين العام لمجلس كنائس
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إسراء صبري
أكد بولس جرس، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، أنه يأمل في تطبيق وثيقة "الأخوة الإنسانية" العالمية على أرض الواقع، مشددًا على أن توقيع الوثيقة هي خطوة أولى في الوصول للأخوة الإنسانية، قائلا : "البشرية مازالت منقسمة لفريقين وخصمين".

وأضاف "جرجس"، خلال تعليقه على وثيقة الأخوة الإنسانية، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يأمل في تفعيل للشراكة لتكون بؤرة اهتمام دول العالم العربي، متابعًا: "ليس هناك دين حقيقي يقول بالعنف وبرفض الآخر وبالقتل".

وتابع: "احنا مش ربنا عشان نقول مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار"، موضحًا أنه لابد أن يكون هناك سعي للخير، واختتم كلامه بالتأكيد على أن الإمام الطيب شيخ الأزهر والبابا فرنسيس ناضجان بالشكل الذي خدم الوثيقة.
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