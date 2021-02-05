في جولة ميدانية ليلية.. ضبط 20 مواطنا بدون كمامة وغلق 3 محلات بإطسا

قام المهنس خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا ، بحملة ليلية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة ومتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للغلق.
ويأتي ذلك فى اطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية .
وأسفرت الحملة عن غلق عدد 3 محل تجاري بمدينة اطسا لعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية ، بالاضافة الى ضبط عدد ٢٠ مواطن مخالف بعدم ارتداء كمامة وتم تحصيل الغرامة المقررة و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد .
ووجه رئيس مركز ومدينة اطسا رؤساء الوحدات المحليه بدائرة المركز بتكثيف الحملات والجولات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا،
وناشد "رئيس مركز ومدينة اطسا " المواطنين بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا .
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعناية المركزة، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على سير العمل والاداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة بكل مستشفى، وبرامج تدريب الأطباء، وتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.
وأضاف أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين المستشفى الجامعي والمستشفيات الخاصة من جانب ومستشفى التأمين والفيوم العام من جانب آخر في توفير الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة للمرضى، لافتًا أن اللجنة المركزية أوصت باستمرار غلق الأسواق العامة وقاعات المناسبات لمدة أسبوعين منعًا لانتشار العدوى، على يعاد تقييم الموقف بعد تلك الفترة.
وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، لمجابهة جائحة كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لكميات الأكسجين بمختلف المستشفيات الحكومية سواء التى تعمل من خلال الشبكات أو الاسطوانات، وكذا التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية.