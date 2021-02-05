في جولة ميدانية ليلية.. ضبط 20 مواطنا بدون كمامة وغلق 3 محلات بإطسا

وناشد "رئيس مركز ومدينة اطسا " المواطنين بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا .

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعناية المركزة، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.









وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على سير العمل والاداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة بكل مستشفى، وبرامج تدريب الأطباء، وتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.









وأضاف أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين المستشفى الجامعي والمستشفيات الخاصة من جانب ومستشفى التأمين والفيوم العام من جانب آخر في توفير الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة للمرضى، لافتًا أن اللجنة المركزية أوصت باستمرار غلق الأسواق العامة وقاعات المناسبات لمدة أسبوعين منعًا لانتشار العدوى، على يعاد تقييم الموقف بعد تلك الفترة.





وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، لمجابهة جائحة كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لكميات الأكسجين بمختلف المستشفيات الحكومية سواء التى تعمل من خلال الشبكات أو الاسطوانات، وكذا التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية.



