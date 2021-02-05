ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في جولة ميدانية ليلية.. ضبط 20 مواطنا بدون كمامة وغلق 3 محلات بإطسا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:16 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام المهنس خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا ، بحملة ليلية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة ومتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للغلق.


ويأتي ذلك فى اطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية .


وأسفرت الحملة عن غلق عدد 3 محل تجاري بمدينة اطسا لعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية ، بالاضافة الى ضبط عدد ٢٠ مواطن مخالف بعدم ارتداء كمامة وتم تحصيل الغرامة المقررة و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد .

ووجه رئيس مركز ومدينة اطسا رؤساء الوحدات المحليه بدائرة المركز بتكثيف الحملات والجولات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا،

وناشد "رئيس مركز ومدينة اطسا " المواطنين بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا .




ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعناية المركزة، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.


وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، والوقوف على سير العمل والاداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة بكل مستشفى، وبرامج تدريب الأطباء، وتطبيق البرتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا.


وأضاف أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين المستشفى الجامعي والمستشفيات الخاصة من جانب ومستشفى التأمين والفيوم العام من جانب آخر في توفير الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة للمرضى، لافتًا أن اللجنة المركزية أوصت باستمرار غلق الأسواق العامة وقاعات المناسبات لمدة أسبوعين منعًا لانتشار العدوى، على يعاد تقييم الموقف بعد تلك الفترة.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف،  لمجابهة جائحة كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لكميات الأكسجين بمختلف المستشفيات الحكومية سواء التى تعمل من خلال الشبكات أو الاسطوانات، وكذا التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات بالإجراءات الوقائية والاحترازية واستخدام وسائل الحماية الشخصية.







Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تكثيف الحملات التفتيشية.. محافظ الفيوم يتابع خطة مجابهة فيروس كورونا

غلق 17 مقهى ومطعما لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه بتنظيم حملات مكبرة للنظافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

محافظ الفيوم يعقد الاجتماع الدوري لمتابعة موقف فيروس كورونا ويوجه بتدريب الأطقم الطبية

انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية الونايسة بمركز أطسا بالفيوم

غلق مخبز لمخالفته مواعيد العمل الرسمية في الفيوم

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. خالد الغندور يقلل من الدحيل القطري.. البايرن يوجه رسالة قوية لـ الأهلي

الأمير خالد بن سلمان يعلق على تصريحات بايدن بشأن السعودية

أول تعليق من حسين الشحات بعد فوز الأهلي على الدحيل في مونديال الأندية

لتنهي أزمتها.. شابة تقوم برسم وشم على يدها لسبب غريب

فيصل بن فرحان: نشكر بايدن على التزامه بالدفاع عن أمن السعودية

بلال لـ نجم الدحيل القطري: ذاكر تاريخ قبل ما تتكلم عن الأهلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها