حاجة حلوة.. تعرف على رأي محمد أنور وكريم عفيفي في الزواج.. فيديو

حل الفنان محمد أنور وكريم عفيفي والمطرب الشعبي عمر كمال، ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".
وقال الفنان محمد أنور، :" كنت مرتبط أثناء تصوير مسرحيات مسرح مصر، وفي فترة حصلنا على إجازة 10 أيام فقررت الزواج في هذه الفترة".
وأضاف:" الجواز ده أسمى شيء في الدنيا ونص الدين وباب خير ورزق واستقرار، ودي الحاجة الحلوة اللي اقدر اقولها عن الزواج،
ومن جانبه قال الفنان كريم عفيفي،:" الجواز احلى حاجة في الدنيا و استقرار، مضيفا:" كنت مرتبط بزوجتي قبل الزواج بت 5 سنوات ومع كل خطوة في مراحل الترتيب لـ الزواج كان هناك رزق وكرم من الله ".