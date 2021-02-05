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توك شو

حاجة حلوة.. تعرف على رأي محمد أنور وكريم عفيفي في الزواج.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:11 ص
محمد انور وكريم عفيفي
محمد انور وكريم عفيفي
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هاني حسين
حل  الفنان محمد أنور وكريم عفيفي والمطرب الشعبي عمر كمال، ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

وقال الفنان محمد أنور، :" كنت مرتبط أثناء تصوير  مسرحيات  مسرح مصر، وفي فترة حصلنا على إجازة  10 أيام فقررت الزواج في هذه الفترة".

وأضاف:"  الجواز ده أسمى شيء في الدنيا ونص الدين وباب خير ورزق واستقرار، ودي الحاجة الحلوة اللي اقدر اقولها عن الزواج، 

ومن جانبه قال الفنان كريم عفيفي،:"  الجواز احلى حاجة في الدنيا و استقرار، مضيفا:"  كنت مرتبط بزوجتي قبل الزواج بت 5 سنوات  ومع كل خطوة في مراحل الترتيب لـ  الزواج كان هناك رزق وكرم من الله ".
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