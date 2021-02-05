حاجة حلوة.. تعرف على رأي محمد أنور وكريم عفيفي في الزواج.. فيديو

حل الفنان محمد أنور وكريم عفيفي والمطرب الشعبي عمر كمال، ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".





وقال الفنان محمد أنور، :" كنت مرتبط أثناء تصوير مسرحيات مسرح مصر، وفي فترة حصلنا على إجازة 10 أيام فقررت الزواج في هذه الفترة".





وأضاف :" الجواز ده أسمى شيء في الدنيا ونص الدين وباب خير ورزق واستقرار، ودي الحاجة الحلوة اللي اقدر اقولها عن الزواج،



