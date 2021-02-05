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حوادث

ضبط 108 آلاف كمامة مغشوشة في القليوبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:01 ص
كمامات مغشوشة
كمامات مغشوشة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط ( 108,000 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" – 2,43 طن "أقمشة غير منسوجة – دعامة – فلتر - أستك " مستلزمات إنتاج ، أدوات وأجزاء التصنيع) تمهيدًا لطرحها للبيع  والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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