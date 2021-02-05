عمر كمال يبدع في غناء الغربة على الهواء.. فيديو

حل الفنان محمد أنور وكريم عفيفي والمطرب الشعبي عمر كمال، ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".





وأبدع المطرب الشعبي عمر كمال، في غناء أغنية الغربة التي حققت نجاحا كبيرا في بداياته، وسط إعجاب شديد من الجمهور.





وقال : إنه تأثر في بدايته الفنية بالفنان محمد فؤاد"، مضيفا:" أ ما بدأت أغني كنت واخد مدرسته فى الغناء والناس كانت بتتلخبط فى الصوت".





اما عن أسباب اتجاهه غناء المهرجانات والأغاني الشعبية، قال عمر كمال :" كنت كل لما اعمل حاجه تنجح كان الناس تفتكرني محمد فؤاد وقررت تغيير شكل الغناء الخاص بي".



