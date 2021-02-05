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توك شو

عمر كمال يبدع في غناء الغربة على الهواء.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:30 ص
عمر كمال
عمر كمال
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هاني حسين
حل  الفنان محمد أنور وكريم عفيفي والمطرب الشعبي عمر كمال، ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

وأبدع المطرب الشعبي عمر كمال، في غناء أغنية الغربة التي حققت نجاحا كبيرا في بداياته، وسط إعجاب شديد من الجمهور.

وقال : إنه تأثر في بدايته الفنية بالفنان محمد فؤاد"، مضيفا:" أما بدأت أغني كنت واخد مدرسته فى الغناء والناس كانت بتتلخبط فى الصوت".

اما عن أسباب اتجاهه غناء المهرجانات والأغاني الشعبية، قال عمر كمال :"  كنت كل لما اعمل حاجه تنجح كان الناس تفتكرني محمد فؤاد وقررت تغيير شكل الغناء الخاص بي".

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إيمان السيد وكريم عفيفي ومحمد أنور وعمر كمال ضيوف ياسمين عز "ليلة الخميس"

تفاصيل حلقة محمد أنور وكريم عفيفي وعمر كمال في برنامج "ليلة الخميس"

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