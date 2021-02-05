في مثل هذا اليوم 5 فبراير.. تبرئة ترامب في محاكمة عزله 2020.. مولد رونالدو ونيمار.. وهبوط أبولو 14 على القمر

في مثل هذا اليوم 5 فبراير.. شهد العالم العديد من الأحداث البارزة على مدار مراحل مختلفة، أبرزها على سبيل المثال تبرئة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ الأمريكي خلال العام الماضي 2020، ذلك فضلًا عن هبوط مركبة الفضاء "أبولو 14" على سطح القمر عام 1971.





وفيما يلي نسلط الضوء على أبرز الأحداث التي شهدها العالم في مثل هذا اليوم:





1. تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاكمة عزله أمام مجلس الشيوخ الأمريكي 2020:





في الـ5 من فبراير لعام 2020، برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي "دونالد ترامب"، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، من تهمتي عرقلة عمل الكونجرس واستغلال السلطة في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديموقراطيون لعزله فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.





2. مولد لاعب كرة القدم االشهير كريستيانو رونالدو:





في الـ5 من فبراير لعام 1985، وُلد لاعب كرة القدم "كريستيانو رونالدو"، نجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي، في جزيرة "ماديرا" البرتغالية.





3. مولد لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار:





في الـ5 من فبراير لعام 1992، وُلد لاعب كرة القدم " نيمار دا سيلفا"، لاعب نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي ومنتخب البرازيل لكرة القدم.





4. هبوط مركبة الفضاء "أبولو 14" على سطح القمر:





في الـ5 من فبراير لعام 1971، هبطت مركبة الفضاء "أبولو 14" على سطح القمر، وهي تعد البعثة الأمريكية المأهولة الثامنة ضمن برنامج "أبولو"، وثالث بعثة تهبط على سطح القمر.





5. تولي الشيخ "سالم المبارك الصباح" الحكم في الكويت:



