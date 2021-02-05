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محافظات

في جولة ميدانية ليلية.. تشميع 7 محلات كسرت الحظر و25 مواطنا بدون كمامات بطامية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:59 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية ، وبحضور محمد فتحي أمام نائب رئيس مجلس و رجب سلطان سكرتير عام المجلس و أسامة واعر مدير إدارة الإشغالات ويوسف جنيدي مدير العلاقات العامة والإعلام بحملة ليلية مكبرة لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة ومتابعة مدى إلتزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للغلق.


ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة مدى إلتزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات رئيس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ٧ محال تجاري بمدينة طامية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكسر الحظر. بالاضافة الى ضبط عدد ٢٥ مواطن مخالف بعدم ارتداء كمامة وتم تحصيل الغرامة المقررة و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس مركز ومدينة طامية جميع رؤساء الوحدات المحلية بدائرة المركز بتكثيف الحملات والجولات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا،

وناشد "رئيس مركز ومدينة طامية " المواطنين بالإلتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .






نفذت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، برئاسة المهندس ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بنطاق المدينة والمركز، وكذلك أعمال مراجعة سلامة أعمدة الإنارة.
حيث قامت إدارة الكهرباء برئاسة المهندس محمد كامل ومتابعة أحمد إبراهيم مديرا إدارة المتابعه بصيانة العطل بمحول الكهرباء بشارع عزبة الجبل وصيانة كشافات الكهرباء بالطريق الرئيسي للمدينة الصناعية وأرض النشرتي بمدينة طامية.
كما تابعت إدارة الكهرباء بمجلس المدينة سلامة أعمدة الإنارة والكهرباء، خاصة بالتزامن مع موسم الأمطار، والتنسيق مع شركة الكهرباء لإزالة أي أعمدة قد تشكل خطرًا على سلامة المواطنين.



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