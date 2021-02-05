في جولة ميدانية ليلية.. تشميع 7 محلات كسرت الحظر و25 مواطنا بدون كمامات بطامية

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمتابعة مدى إلتزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات رئيس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

قام الدكتور ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية ، وبحضور محمد فتحي أمام نائب رئيس مجلس و رجب سلطان سكرتير عام المجلس و أسامة واعر مدير إدارة الإشغالات ويوسف جنيدي مدير العلاقات العامة والإعلام بحملة ليلية مكبرة لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة ومتابعة مدى إلتزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للغلق.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ٧ محال تجاري بمدينة طامية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكسر الحظر. بالاضافة الى ضبط عدد ٢٥ مواطن مخالف بعدم ارتداء كمامة وتم تحصيل الغرامة المقررة و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



