هذا ما حققه كليب مصباح علاء الدين لمحمد رمضان

حقق كليب مصباح علاء الدين للفنان محمد رمضان ٨ ملايين و ٩٠٠ الف مشاهدة بعد مرور قرابة أسبوعين على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام أغنيته الجديدة.





يشار إلى أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني 2021.



