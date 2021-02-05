ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمر ربيع لـ رضا عبد العال: أنت شغلتك الكلام وبقيت "آفيه ماسخ"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:16 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه الإعلامي عمر ربيع ياسين رسالة إلى رضا عبد العال نجم الأهلي السابق بسبب تصريحاته طوال الفترة الماضية والهجوم على بعض اللاعبين

".وأكد عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار :"شغلتك الكلام وبس وبقيت آفيه ماسخ"

.وتابع:"ربنا سلط عليك نفسك ولما مسكت تدريب فشلت

.وأشار إلى أنه لم يحقق أي نجاح على مستوى التدريبي وطالبه بضرورة الصمت لأنه يسيء لكل منظومة الرياضة من وراء تلك التصريحات

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الأهلي يضم والتر بواليا في الشتاء قبل كأس العالم للأندية

أحمد السيد: الأهلي قادر على تخطي بايرن ميونيخ والدوري الألماني ضعيف

الأهلي يصرف 60 مليون جنيه للاعبيه قبل مونديال قطر

فرجاني ساسي لاعبًا فى الدحيل القطري من الموسم المقبل.. تفاصيل

أخبار الرياضة| موسيماني يرد على هجوم رضا عبد العال.. إصابة المدير التنفيذي للأهلي بكورونا.. والزمالك يحسم صفقتين

إنجي علاء عن هدف حسين الشحات: كان باين إنه هيعملها

ترشيحاتنا

قبل موقعة البايرن.. رسالة وتحذير من وائل جمعة للاعبي الأهلي

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الأهلي يرد بقوة على رسالة بايرن ميونخ .. تفاصيل

مونديال الأندية.. صاروخية حسين الشحات تتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك الدحيل

بسبب سوء الأحوال الجوية.. تصادم أتوبيس وسيارتين بالطريق الزراعي

تعليق ناري من علاء مبارك على هزيمة الأهلي لـ الدحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها