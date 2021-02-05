بعد سقوط أسنانها.. فتاة تحذر الشباب من تعاطي المخدرات.. شاهد

نشرت فتاة بالغة من العمر 22 عاما، مقاطع فيديو قامت بتصويرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي لتوعية الشباب من اضرار المخدرات النفسية و الجسدية و المادية وآثاره السلبية التي تعود على الإنسان .





وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن الفتاة التي تعيش في ولاية ميسوري البالغة من العمر 22 عاما، قامت بنشر مقاطع فيديو نالت نسبة مشاهدة عالية عبر وسائل التواصل الإجتماعي بسبب تحذيرها الشباب من تعاطي المخدرات .





قالت الفتاة التي كانت تبدو متعبة للغاية ونحيلة الجسم و اسنانها متآكلة، أن السبب الرئيسي وراء تدهور صحتها النفسية و الجسدية هو الإدمان و صداقة الشباب المدمنين الذين أقنعوها أن الأمر ليس مرعبا و لكنها أدركت الخطأ فيما بعد .





أوضحت الشابة أن أسنانها تآكلت و أصبحت الآن بأسنان هشة و أوضحت في الفيديو أن شكل جسدها لم يكن على الصورة التي ظهرت بها، فقد فقدت الكثير من وزنها خلال فترة إدمانها .





جدير بالذكر أن الفتاة حذرت الشباب في الفيديو من أخطار الإدمان على صحتهم، فإن تكلفة ذلك الخطأ باهظ من الصحة و المال و الأفضل إستثمار كل منهما في شئ أفضل .