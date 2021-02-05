رئيس مركز أبشواى بالفيوم يعيد إصلاح 3 أعمدة كهربائية سقطت

تفقد السيد مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي الطريق الربع دائري بمدينة إبشواي وكذلك شارع المركز.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.





صرح المهندس مراد مسعود رئيس المركز أنه تم خلال الجولة تفقد الطريق الربع دائري لمعاينة الطريق استعدادًا لبدء أعمال الرصف وتم التوجيه برش الطريق بشكل منتظم لتهدئة أي أتربة ، كما تفقد شارع المركز بابشواي أيضا لادراجه ضمن أعمال الرصف القادمة تسهيلا علي المواطنين وسائقي المركبات ، وتمت المعاينة النهائية استعدادا للرصف بمعرفة هيئة الطرق والشركة المنفذة خلال الأسبوع القادم





علي صعيد آخر وتزامنا مع بدء عاصفة ترابية بمركز أبشواي واحتمالية سقوط أمطار، وجه رئيس المركز باستمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة وغرف العمليات الفرعية بالقري ، للوقوف علي مستجدات الأمور ووضع كافة المعدات علي أهبة الاستعداد للتدخل فورًا إذا تطلب الأمر.





كما وجه رئيس المركز سيارات الكهرباء لصيانة أعمدة إنارة سقطت بسبب العاصفة الترابية وهي ثلاثة أعمدة بالوحدة المحلية بشكشوك واخر بسنرو القبلية وتم التدخل السريع وصيانة أسلاك الكهرباء حرصا على سلامة المواطنين .





كما أصدر رئيس المركز توجيهاته الى رؤساء القري بالمتابعة الميدانية لشوارع القري للاطمئنان على استقرار الأوضاع لحين انتهاء موجة التقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة.











