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محافظات

رئيس مركز أبشواى بالفيوم يعيد إصلاح 3 أعمدة كهربائية سقطت

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:26 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد السيد مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي  الطريق الربع دائري بمدينة إبشواي وكذلك شارع المركز.

ويأتي ذلك  تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. 

صرح المهندس  مراد مسعود رئيس المركز أنه تم خلال الجولة تفقد الطريق الربع دائري لمعاينة الطريق استعدادًا لبدء أعمال الرصف وتم التوجيه برش الطريق بشكل منتظم لتهدئة أي أتربة ، كما تفقد  شارع المركز بابشواي أيضا لادراجه ضمن أعمال الرصف القادمة تسهيلا علي المواطنين وسائقي المركبات ، وتمت المعاينة النهائية استعدادا للرصف بمعرفة هيئة الطرق والشركة المنفذة خلال الأسبوع القادم

علي صعيد آخر وتزامنا مع بدء عاصفة ترابية بمركز أبشواي واحتمالية سقوط أمطار، وجه  رئيس المركز باستمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة وغرف العمليات الفرعية بالقري   ، للوقوف علي مستجدات الأمور ووضع كافة المعدات علي أهبة الاستعداد للتدخل فورًا إذا تطلب الأمر.

كما وجه  رئيس المركز سيارات الكهرباء لصيانة أعمدة إنارة سقطت  بسبب العاصفة الترابية وهي ثلاثة أعمدة بالوحدة المحلية بشكشوك واخر بسنرو القبلية وتم التدخل السريع وصيانة أسلاك الكهرباء حرصا على سلامة المواطنين .

كما أصدر رئيس المركز توجيهاته الى  رؤساء القري بالمتابعة الميدانية لشوارع القري للاطمئنان على استقرار الأوضاع لحين انتهاء موجة التقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة.



من جانب أخر :كرم المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، أسر الشهداء، عرفانا بالجميل وامتنانا وتخليدا لاسم الشهداء، فى الاحتفال السنوى بمناسبة تضحيات الشهداء وتكريم أسرهم. 

نظمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بديوان مجلس مدينة أبشواى لتكريم أسر الشهداء، وافتتح الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء. 

وأكد المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواى، فى كلمته، الامتنان والعرفان بالجميل للشهداء وما قدموه من تضحيات فى سبيل استقرار البلاد وأمنها، ورفعة مكانة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد أى مكافأة أو تعويض يمكن ان يضاهي ما قدمه الشهداء، لكن وجب علينا جميعا تخليد ذكراهم ومجدهم.

كما أكد أن الدولة فى ظل القيادة الحالية لا تنسى أبدا أبناءها الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمنها واستقرارها.

ونوه رئيس المركز بأنه تم إنشاء نصب تذكارية بالميدان الرئيسي بمدينة أبشواي تخليدا لأسماء وذكرى شهداء المركز من رجال الجيش والشرطة ويحتوي النصب التذكارية علي خريطة لمركز أبشواي مدون عليها أسماء أبناء المركز من شهداء الجيش والشرطة كل حسب موقعه وموطنه بالمركز، مشددا على أن أسر الشهداء استثناء وأن مكتبه مفتوح أمامهم فى أى وقت.

حضر الحفل لفيف من القيادات التنفيذية بمركز أبشواي وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، وتم تعقيم القاعة بالكامل والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد ومراعاة المسافات الآمنة.
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