الأهلى يواجه بايرن ميونيخ بالزي الأحمر في نصف نهائي كأس العالم للأندية

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنهم سيواجهون فريق بايرن ميونخ الألماني بالقميص الأساسي الأحمر.

وظهر الأهلي بالقميص الرمادي في مباراة الدحيل القطري اليوم والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

وأوضح قنديل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأهلي سيظهر بالقميص الأحمر الأساسي في مواجهة بايرن ميونخ يوم الإثنين المقبل في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.





ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات.