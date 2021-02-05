شاهد.. أزمة الغزول تهدد أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة.. ومسئولو رابطة المصانع يطالبون بتخفيض رسوم أسعار مصادر الطاقة.. صور

#ارتفاع طن أسعار الغزول من "42 _46 " ألف جنيه خلال 6 أشهر الماضية

# رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج تناشد مجلس الوزراء إغاثتهم من الإفلاس

# برلماني يخاطب وزير قطاع الأعمال بالاستجابة حفاظا على الأيدي العاملة من التشرد









شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار تصاعد أزمة إغلاق مصانع المدينة العمالية التي تخصصت في صناعات الغزل والنسيج بسبب غلاء مصادر الطاقة وارتفاع أسعار الغزول وتفاوتها ما بين "46_60" ألف جنيه للطن الواحد الأمر الذي قد يهدد بالتشريد ما يزيد عن 10 آلاف أسرة في ظل عدم تحرك الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء الأزمة وإحتوائها خلال الفترة الجارية .





كما رصد "صدى البلد" انتشار مصانع الغزل والنسيج بمناطق سكة دمرو والزراعة والروضة التي تحوي اكثر من 950 مصنع متخصص في انتاج المفروشات والملابس الجاهزة والوبريات الصوف فضلا عن تصديرها للخارج للعملاء الأجانب وهو ما ينذر بإغلاقهم الكامل بسبب عدم توافر لدي أصحاب المصانع القدرة على توفير كميات من الغزول ومصادر الطاقة من الغاز والكهرباء بسبب غلاء اسعارها وعدم توافر سيوله مادية تزامنا مع استمرار جائحة كورونا واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية حفاظا علي أرواح المواطنين.





من جانبه أكد المهندس أحمد أبوعمو رئيس رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة أن الأزمة الراهنة تهدد بإغلاق 480 مصنعًا خاصًا للتريكو والتطريز والنسيج الدائرى والملابس الجاهزة والمفروشات، نتيجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، وغلاء الطاقة والغزول، وعدم قدرة أصحاب المصانع على توفير السيولة المالية اللازمة للإنتاج، وتغطية أجور العمال، بالإضافة لعدم القدرة على منافسة المنتجات التركية والسورية والماليزية والأوروبية، باعتبارها تتمتع بجودة أعلى وأسعار أرخص.





وأشار رئيس رابطة أصحاب المصانع أن مجلس إدارة الرابطة شكاوى رسمية من أصحاب المصانع بشأن اعتزامهم الإغلاق والتوقف عن الإنتاج كليًا، وبينها تقليص فترات العمل من ثلاث ورديات يوميًا إلى وردية واحدة، وتخفيض أعداد العمالة تدريجيًا، بالإضافة إلى السعى للدخول بقوة فى المنافسة داخل الأسواق المحلية، من خلال تدشين معارض لمنتجاتهم فى جميع محافظات الجمهورية.





في المقابل أكد المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة بندر المحلة انه اجتمع بالدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وبرفقته وفد من أصحاب مصانع الغزل والنسيج بحضور رؤساء مجالس شركات قطاع الأعمال للغزل والنسيج لبحث أزمة نقص الغزول وارتفاع أسعارها.





وكشف "الشامي" أنه حرص على مناقشة أسباب ظاهرة إرتفاع أسعار طن الغزول من 46 ألف جنيه الى 60 ألف جنيه فأكثر وهو ما تسبب في ارباك مسارات التصنيع المختلفة وهدد بإغلاق ما يقرب من 1200 مصنع بنطاق مدينة المحلة العمالية .





وأشار النائب البرلماني انه تقدم بمذكرة رسمية تتناول المناشدة بحقوق عمال مصانع المحلة كي تعود قلعة صناعية مصرية شامخة لسابق عهدها لافتا بقوله "ناقشنا مع وزير قطاع الأعمال العام لحل أزمة نقص الغزول التى تهدد بتوقف مصانع المحلة" .





واضاف ان وزير قطاع الأعمال استجاب لمناشدة أصحاب المصانع بمدينة المحلة حيال شكواهم من ارتفاع أسعار الغزول و نقص المعروض مما يهدد بايقاف التشغيل وعدم الالتزام بعقود التصدير المبرمة مع العملاء .





كما نقل "الشامي" الي الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للشركات الغزل والنسيج وضع كافة الحلول والتدابير اللازمة لمعالجة الازمة وهو ما يعتبر تفاعل غير مسبوق من الجهات المسئولة تجاه رجال الصناعة الوطنية وفق توجيهات القيادة السياسية.





وتابع "الشامي" أن الدولة والرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالضرورة التحرك لإنقاذ الصناعة الوطنية المتأصلة في قلب مدينة المحلة ودعم سبل تطويرها وتأهيل العاملين بها وتدريبهم على الماكينات المتطورة بشركة مصر للغزل والنسيج وباقي الشركات الحكومية وفق جدول زمني وخارطة مستقبلية بناءه خلال المرحلة المقبلة .



