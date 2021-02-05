الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى: تقليل الفائدة يجعل الاستثمار يرتفع

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي لاقتصاد الرقمى، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تجتمع كل 6 أسابيع، ويكون يوم الخميس، لوضع خطة للسير عليها فى الفترة المقبلة.





وأكد أن هذه اللجنة تحكمها مؤشرات كثيرة، فاللجنة تسعى لعمل توازن بين الاتجاه المصرفى و الاقتصادي و الشق الاجتماعي، و تتابع نسب التضخ، وتسعى لتوفير فرص عمل، و تعمل على جذب الاستثمار و زيادة الانتاج.





وأضاف خلال حواره على القناة الأولى، أن هناك اتجاه من البنوك لتخفيض الفائدة، لكى يقوم كل مواطن بتشغيل أمواله بدلا من وضعها فى البنوك.





وأكد أن تقليل الفائدة لن ينخفض لدراجات عالية، مؤكدًا أن تقليل الفائدة يجعل الاستثمار يرتفع، فالمواطن عندما يشاهد أن هناك انخفاض فى الفائدة يقوم بعمل قرض ويقوم بشراء شقة أو عمل مشروع ينتج عنه فرص عمل.





ولفت إلى أن معظم المواطنين ينظرون للفائدة ومن الجهة التى تحقق لهم مكاس أكثر، مؤكدًا : " الجميع علم بقصة المستريح الذى ظهر فى مغاغة و الذى استولى على نصف مليار من المواطنين فى الصعيد ".



