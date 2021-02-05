عمر ربيع ياسين يكتب روشته فوز الأهلي أمام بايرن ميونخ

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي السابق أن فريق الدحيل القطري كان به العديد من السلبيات وعلى رأسها البطء في التحضير والثغرات في الدفاع.





وأوضح ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأهلي لعب الشوط الأول بشكل جيد لكنه تراجع في الشوط الثاني.





وشدد على أن الأهلي حقق الأهم في مباراة اليوم وتحقيق الانتصار والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية وهو الهدف الأهم.





وأشار إلى أن الأهلي ضمن الحصول على ميدالية في البطولة وفرصه كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة.





وطالب بضرورة التنظيم الجيد قبل لقاء بايرن ميونخ الألماني والذي سيختلف تمامًا عن مواجهة الدحيل القطري.



