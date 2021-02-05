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رياضة

أحمد بلال: خط دفاع الدحيل القطري الأسوأ على الإطلاق

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن خط دفاع فريق الدحيل القطري هو الأسوأ على الإطلاق.

وأشار بلال في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار إلى أن المهدي بن عطية تحركاته بطيئة وليس مدافع سوبر.

وواصل :"لم أتصور أن يكون الدحيل بهذا الشكل الشيء ودفاعه بتلك الصورة لكن في نفس الأمر لا يجب أن نقلل من قيمة فوز الأهلي".

وأضاف :"طالما الفريق يسير بشكل جيد فلم يكن هناك داعي للتغيير واستبدال أليو ديانج بحمدي فتحي لم يكن له أي داعي".

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.

ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات.
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