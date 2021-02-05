أحمد بلال: خط دفاع الدحيل القطري الأسوأ على الإطلاق

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن خط دفاع فريق الدحيل القطري هو الأسوأ على الإطلاق.





وأشار بلال في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار إلى أن المهدي بن عطية تحركاته بطيئة وليس مدافع سوبر.





وواصل :"لم أتصور أن يكون الدحيل بهذا الشكل الشيء ودفاعه بتلك الصورة لكن في نفس الأمر لا يجب أن نقلل من قيمة فوز الأهلي".





وأضاف :"طالما الفريق يسير بشكل جيد فلم يكن هناك داعي للتغيير واستبدال أليو ديانج بحمدي فتحي لم يكن له أي داعي".



