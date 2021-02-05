ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:06 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، عن خروج  299 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131211 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 532 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 168057 حالة من ضمنهم 131211 حالة تم شفاؤها، و 9512 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: تراجع نسب شفاء فيروس كورونا لـ89.1%

الصحة تصدر تعليمات لأولياء الأمور قبل الذهاب إلى المدرسة يوميا

الصحة لـ المواطنين: ارتدوا الكمامة في المواصلات والتجمعات

حسام حسني يعلن جهود اللجنة العلمية في إصدار برتوكولات علاج فيروس كورونا

خروج 511 متعافيًا.. الصحة: 1133 إصابة بفيروس كورونا.. ووفاة 49

الصحة: 3 نصائح للحد من انتشار فيروس كورونا بالموجة الثانية

ترشيحاتنا

خالد الغندور: الدحيل فريق أقل من العادي

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اليوسفي يوميا؟

لسبب مؤثر.. عريس يحلق شعر عروسه بالكامل خلال حفل الزفاف.. شاهد

النيابة تقرر حبس "أحمد ونهى" أصحاب الفيديوهات الجنسية بالبحيرة

مدرب الدحيل: نقص الخبرة وراء خسارتنا أمام الأهلي

خاص.. المدير الإداري للإسماعيلي يعتذر عن الاستمرار بمنصبه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها