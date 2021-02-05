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خالد الشافعي: 4.7 تريليون جنيه ودائع في البنوك

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:51 ص
الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي
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البهي عمرو
قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة و المتوسطة، لابد أن تأخذ الحيز الأمثل للتواجد داخل المجتمع المصري، موضحًا أن تلك المشروعات لم تأخذ فرصتها بشكل كامل.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى، أن مصر تمتلك جهاز لـ المشروعات الصغيرة و المتوسطة، ولكن لم يستطيع توفير مشروعات لها سبق، وتكون رائدة.

ولفت إلى أن  المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع الاقتصاديات بالعالم تستحوذ على 50% من إجمالي الناتج القومي.

وكشف أنه فى مصر رغم المبادرات الرئاسية فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المجمعات التى تتم فى محافظات مصر، لكن لم نستطيع توفير مشروعات رائدة.

وأكد أنه  يجب تغيير ثقافة خريجى المعاهد و الجامعات للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وفكرة المشروعات الصغيرة و المتوسطة. 

وأوضح أن هناك 4.7 تريليون جنيه ودائع فى البنوك متراكمة ويجب توجيه أصحاب تلك الأموال من أجل الانطلاق فى عمل المشروعات.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين فى جميع القري، وأن هناك تطوير لأكثر من 4500 قرية. 

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