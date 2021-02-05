مقتل عريس وشقيقه في حفل الزفاف بسبب شجار عائلي

لم تتوقع العروس البالغة من العمر 21 عاما، ان حياتها الزوجية ستنتهى قبل ن تبدأ و يقتل أحدهم زوجها في حفل الزفاف و ينهي احلامهم الوردية برصاصة غدر في اقل من ثوان.

وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن الحادث وقع في نادي ريفي في قرية فلاسوفو في منطقة موسكو أوبلاست الروسية، حينما تعرضت شاب بالغ من العمر 25 عاما للضرب بالرصاص عقب انتهاء حفل زفافه. أفادت تقارير الشرطة أن حفل الزفاف في ذلك اليوم كان يسير بكل هدوء حتى حدث شجار عائلي في المكان و نتج عنه مقتل العريس وشقيقه الأصغر . لم تتخيل العروس ان يقتل زوجها في ذلك اليوم، فقد تعرضت لصدمة عصبية حادة بسبب رؤيتها للعراك الدامي الذي حدث بين زوجها و احد اقاربها مما تسبب في شجار عائلي نتج عنه وفاة الزوج .