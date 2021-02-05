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توك شو

ماليش فى الجواز.. عمر كمال: حبيت جارتى وكنت هخطبها لكن فركشنا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:35 ص
الفنان عمر كمال
الفنان عمر كمال
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ندى رأفت
قال عمر كمال المطرب الشعبي، أنه لم يسبق له الزواج اطلاقا وأنه لا يحب الجواز ، معقبا"مش جاي معايا سكة" .

وأضاف "عمر كمال" على سؤال الإعلامية ياسمين عز خلال حوارها ببرنامج "ليلة الخميس"، المذاع عبر "ام بى سى مصر"، بشأن فكرة زواجه، قائلا"وانا نايم على سريري مبحبش ولا بطيق حد ينام جمبي أصلًا " . 

وأكمل المطرب الشعبي، قائلا "أنا موعدتش حد بالجواز، و مليش في الجواز خالص، ممكن أفكر في الجواز بس قدام شوية كده مش دلوقتي". 

 وأوضح " كمال" ، قائلًا : " حبيت جارتي وكنت هخطبها بس فركشت قبل الخطوبة لكن متجوزتش قبل كده".
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