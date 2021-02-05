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خالد عكاشة: جهاز المخابرات العامة المصرية يبذل جهودا فائقة منذ سنوات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:41 ص
خالد عكاشة، مدير
خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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إسراء صبري
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القاهرة تضع أولى الخطوات لأول تجمع استخباراتي عربي في المنطقة، معقبا: هذا الأمر لم يكن بعيدا عن خطط مصر واهتمامها الكبير في التعاون والتشارك مع الأشقاء العرب.

وأكمل: تدشين هذا التجمع الاستخباراتي يعد تجاوب واضح مع حجم الأخطار والمهددات التي أصبحت تطور وتستهدف المنطقة العربية بالكامل، منوها إلى أن المنتدى سيعمل على حفظ معادلة الأمن القومي العربي وهذا هو هدفه الاستراتيجي.

وتابع: العمل الاستخباراتي شهدت نقلات كبيرة جدا خلال السنوات الماضية، معقبا: جهاز المخابرات العامة المصرية يبذل جهود فائقة منذ سنوات ولكن خلال العامين الماضيين تضاعفت المهام أمامه.

وأضاف، التحالف الشيطاني بين المنظمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة يحتاج إلى تعامل وعمل خاص، معقبا: نحتاج متابعة ومراقبة مثل هذه التهديدات، مشددا على أن هذا التحالف يعد من أهم الأعباء الملقاة على جهاز المخابرات المصرية والعربية.
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