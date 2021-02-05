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رياضة

صلاح محسن يهنئ زملاءه بالفوز على الدحيل القطرى.. شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:42 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ صلاح محسن لاعب النادى الاهلى، زملائه فى الفريق  على الفوز على نادى الدحيل القطرى فى مباراة ربع نهائى كأس العالم للأندية . 

ونشر صلاح محسن صورة له عبر حسابه الشخصى على انستجرام " وعلق عليها قائلا " الف مبروك رجاله ".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا خاصة في شوط المباراة الأول، الذي شهد سيطرة الفريق وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.
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