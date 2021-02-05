صلاح محسن يهنئ زملاءه بالفوز على الدحيل القطرى.. شاهد

ونشر صلاح محسن صورة له عبر حسابه الشخصى على انستجرام " وعلق عليها قائلا " الف مبروك رجاله ".





وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.



