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أخبار العالم

ترامب يستقيل من رابطة ممثلي الشاشة الأمريكية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس، تخليه عن عضويته في نقابة الممثلين التي تراجع إجراءات تأديبية ضده بعد اقتحام مؤيديه لمبنى الكونجرس الأمريكي.

وفي خطاب أرسله إلى رابطة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة، انتقد ترامب بقوة جلسة الاستماع التي من المنتظر أن تعقدها الرابطة بعد أن خلص مجلسها الشهر الماضي إلى وجود سبب وجيه لانتهاك ترامب شروط العضوية فيما يتعلق بالهجوم.

وكتب ترامب في الخطاب الذي نشره متحدث باسمه وبادرت بنقله لأول مرة شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "من يهتم! ... لم أعد أرغب في الانتماء إلى نقابتكم".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في تصويت يوم 13 يناير على مساءلة ترامب، متهما إياه بالتحريض على أعمال تمرد في اقتحام مبنى الكونجرس.

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