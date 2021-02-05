عمران شرف يكشف آخر تفاصيل رحلة مسبار الأمل للمريخ بعد إطلاقه يوليو الماضى

كشف المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، المرحلة التى وصل إليها القمر الصناعى "مسبار الأمل" فى رحلته إلى المريخ التى بدأت فى يوليو 2020 ، إن الإمارات لا تضع اسمها وحدها حول الكوكب الأحمر، لكن الأمة العربية بأكملها، لافتا إلى أن المسبار وصل حاليا لأهم وأخطر مرحلة وهي مرحلة الوصول للمريخ، وهناك عدة أسباب تجعل هذه المرحلة حساسة.





وقال شرف، مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة «ام بى سى مصر»،أن مسبار الأمل وصل إلى مرحلة تعد خطيرة وحساسة، حيث اقترب من الوصول للكوكب الأحمر.





وأوضح أن 50% فقط من المهام الاستكشافية للمريخ فى العالم هى التى حققت نجاحا، ومن أسباب ذلك المسافة بين الأرض والمريخ، لافتا إلى أن مسبار يتم اطلاقه يتعرض للعديد من التحديات التى قد تؤثر على انظمته.





وأشار مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ،إلى أن حاله وصول المسبار إلى المريخ فأن زمن استقباله أوامر المحطه الارضية والرد عليها يستغرق 22 دقيقة، الامر الذى يمثل صعوبة فى الاتصال ع المسبار بعض الشئ.