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رياضة

عماد متعب: الأهلي 11 لاعبا والبايرن 11 والمباراة للاستماع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة للاعبي الفريق عقب التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية ومواجهة بايرن ميونخ. 

واكد عماد متعب في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن بايرن ميونخ فريق متكامل ويمتلك أفضل لاعبي العالم مشددا أن الفريق "مفيهاش غلطه " ولكن والأهلي قادر على تقديم أداء جيد ومشرف.

وأضاف أن الأهلي سيخوض المباراة للاستمتاع فقط مشددا أن الضغط سيكون على فريق البايرن وليس الأهلي. 

وأكمل أن الأهلي قادر على استغلال أي فرصة و خطف هدف مشددا أن الأمر ليس بمستحيل ولكن الأمر الهام هو اللعب بتركيز و اجتهاد.

وتابع أن اللاعبين عليهم أن يخوضوا المباراة بهدوء مشددا أن البايرن 11 لاعب والأهلي 11 لاعب لذلك فالأمر بسيط.
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