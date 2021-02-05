كاميرا مراقبة تلتقط مقطعا لهجوم سمكة قرش على شاب في البحر.. شاهد

أصيب شاب بالغ من العمر بالغ من العمر 18 عاما، بإصابات طفيفة بعد هجوم سمكة قرش صغيره على الزورق الذي كان فيه اثناء وقت صيده في البحر بنيوزلاندا .





حسب ما نشرت صحيفة " ديلي ميل"، فإن الشاب قام باصطياد سمكة صغيرة، و لكن شعر أن الزورق يبعد عن الشاطئ بسرعة كبيرة و السمكة التي امسكها بيده ينتزعها أحدهم .





رصدت كاميرا المراقبة التي ثبتها الشاب في رأسه لتسجيل الأحداث التي يمر بها في البحر اثناء صيده، هجوم سمكة قرش صغيرة عليه في نهاية اليوم و سحبه في المياه .





روى الشاب أنه كان يستعد للخروج بتلك السمكة و ينهي يومه في المياه، إلا أنه شعر بقوط سحب هائلة تسحبه للداخل، يروي الشاب أن السمكة سحبته للداخل عدة أمطار و وقع في المياه .





جدير بالذكر أن الشاب أوضح أنه لا يتعرض لإصابات بالغة بل إصاباته كانت طفيفة، و لكن مفاجأة إنقضاض سمكة القرش عليه كانت هائلة بالنسبة له .