ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كاميرا مراقبة تلتقط مقطعا لهجوم سمكة قرش على شاب في البحر.. شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أصيب شاب بالغ من العمر بالغ من العمر 18 عاما، بإصابات طفيفة بعد هجوم سمكة قرش صغيره على الزورق الذي كان فيه اثناء وقت صيده في البحر بنيوزلاندا . 

حسب ما نشرت صحيفة " ديلي ميل"، فإن الشاب قام باصطياد سمكة صغيرة، و لكن شعر أن الزورق يبعد عن الشاطئ بسرعة كبيرة و السمكة التي امسكها بيده ينتزعها أحدهم . 

رصدت كاميرا المراقبة التي ثبتها الشاب في رأسه لتسجيل الأحداث التي يمر بها في البحر اثناء صيده، هجوم سمكة قرش صغيرة عليه في نهاية اليوم و سحبه في المياه . 

روى الشاب أنه كان يستعد للخروج بتلك السمكة و ينهي يومه في المياه، إلا أنه شعر بقوط سحب هائلة تسحبه للداخل، يروي الشاب أن السمكة سحبته للداخل عدة أمطار و وقع في المياه . 

جدير بالذكر أن الشاب أوضح أنه لا يتعرض لإصابات بالغة بل إصاباته كانت طفيفة، و لكن مفاجأة إنقضاض سمكة القرش عليه كانت هائلة بالنسبة له . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سمكة قرش تهاجم سائحة ألمانية وتصيبها بمرسى علم.. تفاصيل

إجازة تحولت لـ جنازة.. أسماك القرش تنهي حياة سائحة في الكاريبي

يصيب فريسته بالشلل.. العثور على حيوان خطير في أستراليا | ما القصة ؟

ترشيحاتنا

سيلفي لذيذ.. شاهد: فتحى عبد الوهاب بصحبة عمرو وهبة

محمد فضل يكشف عن مفاجأة بشأن قفشة أثناء فترة انضمامه لبيراميدز.. فيديو

تابع أسياد أفريقيا.. أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ المعز على.. شاهد

أيمن أشرف يعلق على فوزه بـ جائزة رجل مباراة الأهلى والدحيل القطرى.. شاهد

مقتل عريس وشقيقه في حفل الزفاف بسبب شجار عائلي

أخبار الفن.. يوسف الشريف يحتفل بفوز النادي الأهلي.. حقيقة تقديم جزء ثالث من عروس بيروت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها