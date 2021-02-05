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رياضة

الأهلي حاجة تشرف.. شوبير يواصل الاحتفال بـ تأهل الفريق لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سعادته بـفوز الفريق أمام الدحيل القطري والتأهل لـ نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :"  الأهلي للامانه حاجه تشرف في كل شئ بصرف النظر عن النتيجه

زأضاف : " تحيه واجبه للزميلان العزيزان حفيظ دراجي وخليل البلوشي علي الحيادية التامة في التعليق على مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية ".

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.

ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات.
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