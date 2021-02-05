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سيارات

ما هي المدة اللازمة لتسخين السيارة .. الخبراء يجيبون

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:01 ص
تسخين السيارة
تسخين السيارة
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أماني نوار
أوضح خبراء في مجال السيارات أن السيارات الحديثة لا تحتاج إلى أكثر من ثوان معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك ، وتكون جاهزة جيدا للانطلاق ،وقالوا إن بعض قائدي السيارات يعتقدون أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كاف ، وتصبح جاهزة لتحريكها .

ولكن هذه الطريقة صحيحة في السيارات القديمة ، إلا انه لا ينطبق هذا الأمر على السيارات الحديثة ، والسبب أن جميع المحركات الحديثة لا تعمل بنظام حقن الوقود ، بالإضافة إلى تقنية الكربريتر القديمة ، والتي لا تحتاج لأكثر من ثوان معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك حتى تنطلق .

وأكد الخبراء أن أغلب كتيبات السيارات توضح أن فترة تسخين السيارة توضح في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوان وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض السيارات.

كما أوصى الخبراء بعدم ترك السيارة في حال التشغيل عند التبضع أو لأي سبب ، وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة ، ويؤدي إلى هدر الوقود .

ونصح خبراء السيارات بعدم تشغيل تكييف الهواء في السيارة قبل الانطلاق أو خلال فترة تسخين المحرك، لأن أغلب أجهزة التكييف تعمل بشكل أمثل خلال القيادة .

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