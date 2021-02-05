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سيارات

كيف تتفادى عطل مثبت السرعة على الطريق؟

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:01 ص
مثبت السرعة
مثبت السرعة
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أماني نوار
يتعرض قائدي السيارات دائما إلى عطل في مثبت السرعة ، وهذا الامر يجعل السائق يفقد السيطرة عليها ، مما يشكل خطر على حياته وعلي حياة الآخرين على الطرقات ، لذلك ينصح الكثير من الخبراء بعالم السيارات باتباع بعض الإجراءات للتعامل مع تعطل المثبت .
 
1-يجب استخدام الأضواء التحذيرية ، والأتصال برقم الطوارئ الخاص بالشرطة، ومن ثم محاولة إطفاء المحرك بالمفتاح بالنسبة للسيارات القديمة ، وأو الضغط المستمر على زر التشغيل في السيارات الحديثة .


2-أما في فشل تلك الطريقة على قائد السيارة أن يقوم بتبديل ناقل الحركة من وضعية الـ Nإلى وضعية الـD بصورة مستمرة ، ويجب بداية ضغط الفرامل بالتزامن من تلك الخطوة لتقليل السيارة تدريجيا .

 3-يجب على قائد السيارة أن يقوم بفتح زجاج السيارة، ولكن ليس بشكل كامل ، مما يعمل هذا الامر على تقليل سرعة السيارة ويساعد الفرامل في تأدية دورها بصورة فعالة ، بالإضافة إلى أن صاحب السيارة يجب عليه تقليل السرعة .

4- ضرورة أن يعلم سائق السيارة جميع المعلومات عن مثبت السرعة لكيفية التعامل معه أثناء الأعطال .

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