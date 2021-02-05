وليد صلاح الدين: عانيت مما يعاني منه مصطفى فتحي





اما عن الأهلي والدحيل فأكد ان المارد الأحمر قدم مباراة رائعة خاصة في الشوط الاول حيث كان الاستحواذ والجمل الهجومية المنظمة مشددا ان الشوط الثاني لم يكن على المستوى المطلوب ولكن من الصعب إلقاء اللوم على اللاعبين حيث انه هناك ضغوط وصعوبات لا يراها المشكلة.

وأضاف وليد صلاح الدين في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مصطفى فتحي لاعب كبير ومتميز وقادر على العطاء والتألق مشددا انه عقب رحيله من الاهلي لـ الاتحاد السكندري تالق في اول مباراة له مع الاتحاد.