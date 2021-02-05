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رياضة

وليد صلاح الدين: عانيت مما يعاني منه مصطفى فتحي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:27 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
اكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق أنه يعاني مما يعاني منه مصطفي فتحي نجم الزمالك المنضم حديثا لسموحة مشددا انه سبق وقبل له انه غير قادر على العطاء لمدة 90 دقيقة في الملعب. 

وأضاف وليد صلاح الدين في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مصطفى فتحي لاعب كبير ومتميز وقادر على العطاء والتألق مشددا انه عقب رحيله من الاهلي لـ الاتحاد السكندري تالق في اول مباراة له مع الاتحاد.

اما عن الأهلي والدحيل فأكد ان المارد الأحمر قدم مباراة رائعة خاصة في الشوط الاول حيث كان الاستحواذ والجمل الهجومية المنظمة مشددا ان الشوط الثاني لم يكن على المستوى المطلوب ولكن من الصعب إلقاء اللوم على اللاعبين حيث انه هناك ضغوط وصعوبات لا يراها المشكلة.

وأضاف ان الأهلي منذ فترة طويلة لم يكن يخوض مباريات أمام جماهير. 
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