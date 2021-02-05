ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عمر: بعض اللاعبين انضموا لبيراميدز من أجل المال فقط

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:21 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف محمد عمر المدير الفني السابق لـ الاتحاد السكندري عن سر تعثر فريق بيراميدز في الموسم الحالي بالدوري المصري مشددا ان فريق بيراميدز يمتلك لاعبين على مستوى جيد ولكن دون وجود هدف او طموح محدد.

وأضاف محمد عمر في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن فريق بيراميدز يعاني من تفاوت كبير في عقود اللاعبين وهو مما يخلق أزمات كبيرة بينهم مشددا ان رمضان صبحي لاعب مميز وصفقة جيدة.

وتابع أن هناك بعض اللاعبين انضموا للفريق من أجل المقابل المادي فقط مشددا أن تلك العقود اكبر من قدراتهم الفنية وإمكانياتهم .

وأكمل أن بيراميدز كان يقدم اداء جيد اول موسمين في ظل وجود هدف وهو المنافسة على الدوري المصري ومن ثم البطولة الافريقية ولكن عقب فشل التتويج ضاع لاعبي الفريق وتحولوا لـ مجرد مؤديين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مشرف الكرة بالزمالك: تعديل عقود بعض اللاعبين وهذه حقيقة التجديد لـ ساسي.. فيديو

أحمد الشناوي: هدف بيراميدز الملغي أمام الزمالك فى الدوري تسلل

اروابارينا يكشف كواليس مفاوضاته مع بيراميدز

الزمالك يكشف خطته لـ حسم عروض لاعبي الفريق

أحمد حسن يوجه نصيحة لـ رمضان صبحي

أحدث ظهور لـ رمضان صبحى على إنستجرام .. شاهد

ترشيحاتنا

أيمن أشرف يكشف عن شرط وحيد لـ تخطي عقبه بايرن ميونخ

محمد مرجان: الأهلي لا يبحث عن التتويج بالدوري أو الكأس.. فيديو

عمر ربيع ياسين يكتب روشته فوز الأهلي أمام بايرن ميونخ

رئيس شباب النواب: الأهلي يكتب تاريخا جديدا بتأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية

كهربا يتصدر تريند تويتر قبل مباراة بايرن ميونيخ.. شاهد

موجز السوشيال: أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ المعز على .. وكهربا يتصدر تريند تويتر قبل مباراة بايرن ميونيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها