محمد عمر: بعض اللاعبين انضموا لبيراميدز من أجل المال فقط

كشف محمد عمر المدير الفني السابق لـ الاتحاد السكندري عن سر تعثر فريق بيراميدز في الموسم الحالي بالدوري المصري مشددا ان فريق بيراميدز يمتلك لاعبين على مستوى جيد ولكن دون وجود هدف او طموح محدد.





وأضاف محمد عمر في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن فريق بيراميدز يعاني من تفاوت كبير في عقود اللاعبين وهو مما يخلق أزمات كبيرة بينهم مشددا ان رمضان صبحي لاعب مميز وصفقة جيدة.





وتابع أن هناك بعض اللاعبين انضموا للفريق من أجل المقابل المادي فقط مشددا أن تلك العقود اكبر من قدراتهم الفنية وإمكانياتهم .



