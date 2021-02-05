عرض الأسبوع.. اشتر آيفون XS MAX بـ 8300 جنيه فقط

جدير بالذكر أن هاتف Apple iphone xs max صدر فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث جاء بشاشة قياس 6.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع بطارية سعة 3174 ميللى أمبير.

يقدم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار،

كما أن هاتف Apple

iphone xs max متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.