عرض الأسبوع.. اشتر آيفون XS MAX بـ 8300 جنيه فقط

نجح الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون فى حصد نجاحات ساحقة بفضل مظهره الأنيق مع الأداء القوي و السلس، خاصةً مع بداية ظهور سلسلة X بشاشات كاملة في عام 2017، حيث الإستغناء عن زر الرئيسية الشهير و بدء طفرة ملحوظة عن كل الإصدارات السابقة، ومن بين هذه الموديلات يأتى هاتف آيفون XS MAX الذى يوفر تجربة مشاهدة مميزة، مصحوبة ببطارية جبارة تعطيك أكبر وقت إستخدام، إلا أن عيبه الوحيد هو سعره المرتفع، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك اقتنءا نسخة منه بأقل سعر ممكن.
وفقًا لموقع تك رادار التقنى، تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف iphone xs max سعة 64 جيجابايت، باللون الرمادي مقابل 530 دولار أمريكي، ما يعادل 8300 جنيه مصري.
جدير بالذكر أن هاتف Apple iphone xs max صدر فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث جاء بشاشة قياس 6.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع بطارية سعة 3174 ميللى أمبير.
يقدم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، كما أن هاتف Apple iphone xs max متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
يقدم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، كما أن هاتف Apple iphone xs max متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
تستطيع اقتناء iphone xs max باللون الرمادي سعة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.